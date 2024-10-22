В Британии суд присяжных оправдал полицейского, убившего чернокожего мужчину

В понедельник суд присяжных оправдал британского полицейского по делу об убийстве чернокожего мужчины, которого тот застрелил в Лондоне два года назад, что привело к массовым протестам и гневу среди чернокожей общины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

40-летний Мартин Блейк признал себя невиновным в убийстве Криса Кабы, который был безоружным и умер от одного выстрела в голову на юге Лондона 5 сентября 2022 года.

Реклама:

Блейк застрелил Кабу через лобовое стекло после того, как тот пытался отогнать свой автомобиль, с которым связывали стрельбу, от заблокировавших его полицейских машин. Глава лондонской полиции Марк Роули заявил, что Блейк принял решение за доли секунды.

"Любое применение силы со смертельным исходом, разумеется, вызывает огромное беспокойство среди общин, особенно в чернокожих общинах, где доверие к полиции низкое. Нам еще многое предстоит сделать для укрепления доверия к нашей службе", – сказал он.

Блейк был оправдан присяжными после трехнедельного судебного разбирательства в лондонском суде Олд Бейли. Его отстранение от исполнения служебных обязанностей будет немедленно отменено, сообщила столичная полиция.

Семья Кабы заявила, что они остались с "глубокой болью от несправедливости, что добавляется к невыносимому горю, которое мы испытываем с момента убийства Криса". "Оправдание Мартина Блейка – это неудача не только для нашей семьи, но и для всех тех, кто пострадал от насилия со стороны полиции", – заявила семья Кабы.

Смерть Криса Кабы вызвала протесты и гнев чернокожей общины Лондона, которая давно жалуется на несправедливое и расистское обращение со стороны столичной полиции.

Блейк заявил, что существовала "неизбежная угроза" для его коллег, и сказал, что он намеревался нейтрализовать Кабу, но не убивать его.

Около 100 сотрудников лондонской полиции отказались носить огнестрельное оружие после того, как Блейку предъявили обвинение в убийстве Кабы.