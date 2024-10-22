Макрон готується прийняти Орбана у Єлисейському палаці

Президент Франції Емманюель Макрон прийме прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у вівторок увечері в Єлисейському палаці.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац, інформує "Європейська правда".

Зустріч Макрона з Орбаном відбудеться перед самітом Європейської політичної спільноти і неформальним самітом лідерів країн ЄС, які пройдуть у Будапешті 7-8 листопада.

"Цей візит, який відбувається в рамках поточного ротаційного головування Угорщини в Раді Європейського Союзу, надасть можливість підготувати (два) саміти", – зазначила французька сторона.

Реклама:

Під час робочої вечері "обидва лідери обміняються думками щодо різних аспектів двосторонніх відносин, зокрема, в галузі енергетики, оборони і транспорту".

Нагадаємо, на початку жовтня голова найбільшої в Європарламенті фракції Європейської народної партії Манфред Вебер назвав угорське головування в Раді ЄС "повним провалом".

Крім того, депутат Європейського парламенту від Німеччини Даніель Фройнд розкритикував проведення засідання Ради ЄС з питань підтримки демократичних стандартів за головування Угорщини, яка ці стандарти, за його словами, порушує.

В останньому звіті Єврокомісії щодо верховенства права висловлювались зауваження до Угорщини, яка практично не втілила попередніх рекомендацій.