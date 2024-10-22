Макрон готовится принять Орбана в Елисейском дворце

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во вторник вечером в Елисейском дворце.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец, информирует "Европейская правда".

Встреча Макрона с Орбаном состоится перед саммитом Европейского политического сообщества и неформальным саммитом лидеров стран ЕС, которые пройдут в Будапеште 7-8 ноября.

"Этот визит, который происходит в рамках текущего ротационного председательства Венгрии в Совете Европейского Союза, предоставит возможность подготовить (два) саммита", – отметила французская сторона.

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Во время рабочего ужина "оба лидера обменяются мнениями по различным аспектам двусторонних отношений, в частности, в области энергетики, обороны и транспорта".

Напомним, в начале ноября гредседатель крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер назвал венгерское председательство в Совете ЕС "полным провалом".

Кроме того, депутат Европейского парламента от Германии Даниэль Фройнд раскритиковал проведение заседания Совета ЕС по вопросам поддержки демократических стандартов под председательством Венгрии, которая эти стандарты, по его словам, нарушает.

В последнем отчете Еврокомиссии по верховенству права высказывались замечания к Венгрии, которая практически не воплотила предыдущих рекомендаций.