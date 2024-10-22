Франція захищає рішення не допускати компанії з Ізраїлю до збройової виставки

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що рішення заборонити ізраїльським компаніям брати участь у військово-морській виставці Euronaval під Парижем відповідає позиції країни стосовно ескалації на Близькому Сході.

Про це він сказав під час виступу у парламенті Франції у вівторок, 22 жовтня, передає "Європейська правда" з посиланням на АР.

Організатори виставки військово-морської оборони Euronaval, яка відбудеться 4-7 листопада під Парижем, раніше повідомили, що ізраїльські фірми можуть взяти участь у виставці "за умови, що їхня продукція не буде використовуватися у військових операціях в Газі і Лівані".

Глава французького МЗС заявив, що заборона на участь ізраїльських компаній у Euronaval не є бойкотом Ізраїлю.

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Він, однак, додав, що з боку Парижа було б непослідовно дозволити рекламу зброї, яка використовується у бойових діях у секторі Гази та Лівані, де Франція закликає до негайного припинення вогню.

"Тому ми вказали ізраїльській владі, з якою ми спілкуємося дуже регулярно, що участь компаній у вигляді стендів повинна відповідати цьому балансу", – заявив Барро.

Водночас французький міністр підтвердив, що Париж підтримує право Ізраїлю на самозахист, приміром, дозволивши експорт компонентів, які використовуються в ізраїльській системі протиповітряної оборони "Залізний купол".

Зазначимо, що в останні тижні Франція все активніше критикувала Ізраїль, зокрема після того, як сили ООН потрапили під перехресний вогонь Ізраїлю на півдні Лівану.

Серед іншого, французький президент Емманюель Макрон закликав припинити постачання Ізраїлю наступального озброєння, яке використовується в Газі, а також сперечався з Біньяміном Нетаньягу про те, як виник Ізраїль.