Франция защищает решение не допускать компании из Израиля к оружейной выставке

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что решение запретить израильским компаниям участвовать в военно-морской выставке Euronaval под Парижем соответствует позиции страны относительно эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте Франции во вторник, 22 октября, передает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Организаторы выставки военно-морской обороны Euronaval, которая состоится 4-7 ноября под Парижем, ранее сообщили, что израильские фирмы могут принять участие в выставке "при условии, что их продукция не будет использоваться в военных операциях в Газе и Ливане".

Глава французского МИД заявил, что запрет на участие израильских компаний в Euronaval не является бойкотом Израиля.

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Он, однако, добавил, что со стороны Парижа было бы непоследовательно разрешить рекламу оружия, которое используется в боевых действиях в секторе Газа и Ливане, где Франция призывает к немедленному прекращению огня.

"Поэтому мы указали израильской власти, с которой мы общаемся очень регулярно, что участие компаний в виде стендов должно соответствовать этому балансу", – заявил Барро.

В то же время французский министр подтвердил, что Париж поддерживает право Израиля на самозащиту, к примеру, разрешив экспорт компонентов, которые используются в израильской системе противовоздушной обороны "Железный купол".

Отметим, что в последние недели Франция все активнее критиковала Израиль, в частности после того, как силы ООН попали под перекрестный огонь Израиля на юге Ливана.

Среди прочего, французский президент Эмманюэль Макрон призвал прекратить поставки Израилю наступательного вооружения, которое используется в Газе, а также спорил с Биньямином Нетаньяху о том, как возник Израиль.