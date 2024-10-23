У Нідерландах десяток міст хочуть з 2025 року впровадити "зони без викидів" у центрі

Більше десятка міст у Нідерландах хочуть з 2025 року заборонити в’їзд у центр міста старим авто стандарту нижче Євро-5, у той час як більшість у парламенті переконує не квапитися з нововведенням.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Загалом чотирнадцять міст у Нідерландах хочуть з 1 січня 2025 року визначити зони у центрі міста, куди буде заборонено в’їзд автомобілів, старіших 15 років, що не відповідають екологічному стандарту Євро-5.

Йдеться у тому числі про великі міста, як Амстердам, Гаага, Роттердам.

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Наміри спричинили політичну суперечку з парламентською більшістю, оскільки коаліційні партії в угоді домовилися розглянути відтермінування "зон, вільних від викидів". Водночас формально мерії мають право застосувати нововведення і визначити, коли це зробити.

У місцевій владі вважають, що мають право наполягати на своєму, оскільки дискусія про ці плани велася дуже завчасно у консультаціях з урядом та бізнес-асоціаціями.

У бізнес-асоціації RAI зазначили, що здивовані суперечкою про "відкладати чи ні" за лічені місяці до визначеної дати через те, що нова коаліція має іншу точку зору, оскільки підготовка нововведень почалася фактично 10 років тому.

Натомість там закликали уряд зосередитись на проблемах, які ускладнюють перехід – наприклад, на нестачі швидких зарядних станцій, тоді як кількість електромобілів стрімко зростає.

Нагадаємо, Норвегія у серпні 2024 року встановила світовий рекорд з кількості проданих електромобілів.

Британія з жовтня припинила виробляти електроенергію з вугілля.

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