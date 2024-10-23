В Нидерландах десяток городов хотят с 2025 года внедрить "зоны без выбросов" в центре

Более десятка городов в Нидерландах хотят с 2025 года запретить въезд в центр города старым авто стандарта ниже Евро-5, в то время как большинство в парламенте убеждает не торопиться с нововведением.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Всего четырнадцать городов в Нидерландах хотят с 1 января 2025 года определить зоны в центре города, куда будет запрещен въезд автомобилей старше 15 лет, которые не соответствуют экологическому стандарту Евро-5.

Речь идет в том числе о крупных городах, таких как Амстердам, Гаага, Роттердам.

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Намерения вызвали политический спор с парламентским большинством, поскольку коалиционные партии в соглашении договорились рассмотреть отсрочку "зон, свободных от выбросов". В то же время формально мэрии имеют право применить нововведения и определить, когда это сделать.

В местной власти считают, что имеют право настаивать на своем, поскольку дискуссия об этих планах велась очень заблаговременно в консультациях с правительством и бизнес-ассоциациями.

В бизнес-ассоциации RAI отметили, что удивлены спором об "откладывать или нет" за считанные месяцы до определенной даты из-за того, что новая коалиция имеет другую точку зрения, поскольку подготовка нововведений началась фактически 10 лет назад.

Вместо этого там призвали правительство сосредоточиться на проблемах, которые затрудняют переход – например, недостаток быстрых зарядных станций, тогда как количество электромобилей стремительно растет.

Напомним, Норвегия в августе 2024 года установила мировой рекорд по количеству проданных электромобилей.

Великобритания с октября прекратила производить электроэнергию из угля.

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