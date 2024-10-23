В США обеспокоены военными навыками, которые Россия получает в Украине

Генерал-лейтенант армии США Чарльз Констанца считает, что российская армия, воюя против украинских Сил обороны, которые подготовлены и оснащены другими странами, оттачивает свою способность воевать с Западом в будущем.

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки", передает "Европейская правда".

У военного спросили, насколько развиты сейчас российские возможности.

На это Костанца ответил, что сейчас вызывает беспокойство то, что Россия воюет против военных, которые подготовлены и оснащены на Западе.

Реклама:

"И поэтому, модернизируясь на основе уроков, которые они усваивают – не только свое оборудование, но и способы ведения боевых действий – они действительно оттачивают свою способность воевать с нами в будущем. И я думаю, что это то, чем мы должны быть обеспокоены", – считает он.

Также он акцентировал, что российская армия сейчас больше, чем была в начале полномасштабного вторжения.

"Возможно, они не так хорошо подготовлены, но их больше. Их промышленная база переведена на военный лад. Их мобилизационная база – на уровне военного времени", – пояснил он.

Военный акцентировал, что Россия знает, что воюет со страной, которая прошла западную подготовку и оснащена западным оружием.

"За последние 2,5 года они научились побеждать эти возможности и эти системы. Итак, они модернизируют свои силы на основе полученных уроков, и я думаю, что это то, чем мы должны быть обеспокоены. Они модернизируют свое оборудование. Они меняют способы ведения боевых действий на основе изучения опыта борьбы с подготовленными на Западе силами в Украине", – отметил Костанца.

И это должно беспокоить Запад, добавил он.

Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

Недавно командующий силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи заявил, что независимо от исхода войны в Украине, российская армия после нее станет сильнее, чем есть сегодня.

Напомним, руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль считает, что Россия будет способна атаковать территорию НАТО в течение ближайших шести лет.

По мнению польского президента Анджея Дуды, Россия может вскоре иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.