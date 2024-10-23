СМИ: Франция может передать Украине первые три самолета Mirage в начале 2025 года

Французские СМИ неофициально узнали, что в первую партию Mirage 2000-5, которые Франция планирует предоставить Украине, войдут три аппарата.

Как сообщает "Европейская правда", такую информацию со ссылкой на анонимные источники опубликовало издание La Tribune.

Журналисты узнали, что первая партия Mirage для Украины будет состоять из трех самолетов и их планируют передать "в первом триместре" 2025 года (январь-апрель). К тому времени должны завершить подготовку аппаратов и обучение пилотов и механиков.

Самолеты будут вооружены крылатыми ракетами SCALP/Storm Shadow и французскими управляемыми авиабомбами "воздух-земля" AASM.

Реклама:

В Минобороны Франции не стали комментировать эту информацию.

Ранее министр обороны Себастьен Лекорню говорил, что поставка истребителей Украине запланирована на первый квартал 2025 года.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в сентябре рассказывал, что с партнерами ведутся переговоры также по шведским Saab JAS-39 Gripen и немецко-британским Eurofighter Typhoon.