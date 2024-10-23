Двох литовців, які воюють на боці Росії, позбавили громадянства

Двох литовців, які воюють на боці Росії проти України, позбавили громадянства.

Про це повідомило видання Delfi із посиланням на інформацію від представника Департаменту міграції, передає "Європейська правда".

За даними представника, за рішенням глави Міністерства внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, литовського громадянства позбулися Віталіюс Казакявічюс, 1984 року народження та Юозас Самуоліс, 1978 року народження.

За його словами, спецслужби надали інформацію країні про те, що ці люди служать у російських військах і воюють проти України.

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"Після отримання такої інформації Департамент міграції підготував рекомендацію Міністерству внутрішніх справ, на підставі якої міністерка Агне Білотайте підписала указ", – проінформував він.

Як відомо, за пунктом 4 статті 24 Закону про громадянство Литовської Республіки, громадянство втрачається, якщо громадянин проходить службу в іншій державі без дозволу уряду Литви.

У середині вересня громадянства було позбавлено литовця Кястутіса Кветкуса, який служить у російській армії і воює в Україні.

Ще влітку в публічному полі з'явилася інформація про литовця Кветкуса, який воює на боці росіян проти України і відкрито прославляє главу Кремля Владіміра Путіна в соціальних мережах. Кветкус, який вступив до лав російської армії, родом з Юрбаркаса, був судимий.

За непідтвердженими даними, Кветкус отримав російське громадянство.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас раніше заявив, що на боці Росії у війні проти України бере участь "не один" литовець, але відмовився розкрити інші подробиці.