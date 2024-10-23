Двух литовцев, воюющих на стороне России, лишили гражданства

Двух литовцев, воюющих на стороне России против Украины, лишили гражданства.

Об этом сообщило издание Delfi со ссылкой на информацию от представителя Департамента миграции, передает "Европейская правда".

По данным представителя, по решению главы Министерства внутренних дел Литвы Агне Билотайте, литовского гражданства лишились Виталиюс Казакявичюс, 1984 года рождения и Юозас Самуолис, 1978 года рождения.

По его словам, спецслужбы предоставили информацию стране о том, что эти люди служат в российских войсках и воюют против Украины.

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"После получения такой информации Департамент миграции подготовил рекомендацию Министерству внутренних дел, на основании которой министр Агне Билотайте подписала указ", – проинформировал он.

Как известно, по пункту 4 статьи 24 Закона о гражданстве Литовской Республики, гражданство утрачивается, если гражданин проходит службу в другом государстве без разрешения правительства Литвы.

В середине сентября гражданства был лишен литовец Кястутис Кветкус, который служит в российской армии и воюет в Украине.

Еще летом в публичном поле появилась информация о литовце Кветкусе, который воюет на стороне россиян против Украины и открыто прославляет главу Кремля Владимира Путина в социальных сетях. Кветкус, вступивший в ряды российской армии, родом из Юрбаркаса, был судим.

По неподтвержденным данным, Кветкус получил российское гражданство.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас ранее заявил, что на стороне России в войне против Украины участвует "не один" литовец, но отказался раскрыть другие подробности.