Польща і Норвегія прокоментували дані про залучення військ КНДР у війну в Україні

Міністри закордонних справ Норвегії та Польщі Еспен Барт Ейде і Радослав Сікорський розповіли про ситуацію на фронті в Україні та можливе залучення північнокорейських у війну.

Про це йшлося на пресконференції очільників МЗС у Варшаві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Зокрема, Сікорський зазначив, що північнокорейські військові ще не перебувають на територїі України.

За його інформацією, наразі вони перебувають на Далекому Сході.

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" Я сподіваюся, що Південна Корея отримає з цього урок і захоче збільшити свою допомогу Україні", – сказав очільник МЗС Польщі.

Його слова підтримав глава норвезької дипломатії.

"Ми щойно отримали підтвердження від глави Пентагону (Ллойда Остіна – Ред.), що їхній аналіз також підтверджує, що наразі на лінії фронту немає північнокорейських військ… Якщо Росії доводиться викликати на допомогу північнокорейські війська, це багато що говорить про її стан", – заявив норвезький міністр.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив про наявність доказів того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії, але що вони там роблять – поки невідомо.

У Єврокомісії заявили, що якщо повідомлення про перекидання солдатів КНДР до Росії для участі у війні проти України підтвердяться, то це стане новим свідченням незацікавленості РФ у мирі.

На тлі цих повідомлень МЗС Німеччини викликало тимчасового повіреного у справах Північної Кореї. Згодом про аналогічний крок оголосила Австрія.