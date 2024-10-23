Польша и Норвегия прокомментировали данные о привлечении войск КНДР в войну в Украине

Министры иностранных дел Норвегии и Польши Эспен Барт Эйде и Радослав Сикорский рассказали о ситуации на фронте в Украине и возможном привлечении северокорейских войск в войну.

Об этом шла речь на пресс-конференции руководителей МИД в Варшаве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В частности, Сикорский отметил, что северокорейские военные еще не находятся на территории Украины.

По его информации, сейчас они находятся на Дальнем Востоке.

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"Я надеюсь, что Южная Корея извлечет из этого урок и захочет увеличить свою помощь Украине", – сказал глава МИД Польши.

Его слова поддержал глава норвежской дипломатии.

"Мы только что получили подтверждение от главы Пентагона (Ллойда Остина – Ред.), что их анализ также подтверждает, что сейчас на линии фронта нет северокорейских войск... Если России приходится вызывать на помощь северокорейские войска, это многое говорит о ее состоянии", – заявил норвежский министр.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о наличии доказательств того, что войска Северной Кореи находятся в России, но что они там делают – пока неизвестно.

В Еврокомиссии заявили, что если сообщения о переброске солдат КНДР в Россию для участия в войне против Украины подтвердятся, то это станет новым свидетельством незаинтересованности РФ в мире.

На фоне этих сообщений МИД Германии вызвал временного поверенного в делах Северной Кореи. Всокре об аналогичном шаге объявила Австрия.