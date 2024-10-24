Харрис заявила, что Трамп "нестабилен" и "не соответствует должности" президента

Кандидат в президенты США от Демократической партии, действующий вице-президент Камала Харрис заявила в эфире, что ее соперник Дональд Трамп "нестабильный" и "неподходящий должности" президента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Харрис вечером 23 октября выступала на CNN town hall, куда приглашали и Трампа, но он отказался от участия.

Кандидат в значительной степени сосредоточилась на предостережениях для тех избирателей, которые еще колеблются между кандидатами, что Трамп является угрозой для тех основ, на которых основаны США. Она напомнила о признанях военных экс-чиновников в администрации Трампа, которые называли его "фашистом" и утверждают, что он одобрительно говорил о лояльности генералов лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. В том числе об этом сказал бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Реклама:

Также Харрис подсветила слова Трампа об использовании военных против "врагов внутри".

Камала Харрис подчеркнула, что в случае победы "Трамп будет сидеть здесь, нестабильный и не в себе, задумывая свою месть, свою отплату, создавая список врагов".

На прямой вопрос о том, считает ли она Трампа фашистом, Харрис ответила утвердительно.

Последние несколько недель кампания Харрис активно пытается перетянуть на свою сторону избирателей-республиканцев, которые имеют сомнения относительно Трампа, а также независимых правых.

Ранее на этой неделе Харрис заявила о риске того, что "Путин будет сидеть в Киеве", если Трамп получит власть. А Трамп утверждает, что угрожал Владимиру Путину ударом по Москве, если тот вторгнется в Украину.

Напомним, Трамп на днях снова заговорил, что ожидает фальсификаций против себя.

Читайте также Решающие дни выборов в США: как Трамп наверстывает отрыв и что может определить нового президента