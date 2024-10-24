Во Франции перехватили груз с 1200 кг каннабиса, спрятаными в матрасах

На западе Франции во время проверки грузовика обнаружили огромный груз наркотиков – более 1200 кг каннабиса, который злоумышленники замаскировали среди матрасов и кроватей на продажу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sud-Ouest.

Французские таможенники из Бордо во время выборочного контроля в департаменте Морская Шаранта остановили большой грузовик. Водитель предоставил документы о грузе, которые свидетельствовали, что внутри – 66 кроватей и 66 матрасов, которые везут из Испании в Соединенное Королевство.

Фото: Французская таможня

После того как служебная собака, натренированная узнавать запах наркотиков, активно заинтересовалась грузом, таможенники начали тщательное обследование – и обнаружили большие пакеты с каннабисом, спрятанные внутри матрасов.

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Всего обнаружили 1231 кг наркотика, стоимость которого на черном рынке составляет более 10 млн евро.

В феврале 2023 года эта же команда обнаружила 2,4 тонны каннабиса в грузе пшеницы.

Польские моряки в Бразилии недавно предотвратили контрабанду в Европу несколько килограммов кокаина, который злоумышленники подбросили им в трюм.

В Германии разоблачили наркобанду, которая занималась доставкой пиццы с кокаином.