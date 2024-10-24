Макрон анонсировал выделение 100 млн евро для поддержки Ливана

Франция пообещала выделить 100 млн евро на поддержку Ливана на международной конференции в четверг, 24 октября.

Об этом сообщило агентство AP, передает "Европейская правда".

Как известно, во Франции 24 октября проходит инициированная президентом Эмманюэлем Макроном международная конференция с целью собрать $400 млн на гуманитарную помощь Ливану.

Как заявил Макрон во время своей вступительной речи, "в ближайшей перспективе необходима массовая помощь ливанскому населению, как для сотен тысяч людей, перемещенных войной, так и для общин, которые их принимают".

Реклама:

Макрон осудил Израиль за продолжение военных операций в Ливане, "на юге, в Бейруте, в других местах, и за то, что количество жертв среди гражданского населения продолжает расти", и повторил свой призыв к прекращению огня.

Агентство отметило, что французские организаторы надеются, что финансовые обязательства участников по оказанию гуманитарной помощи покроют $426 млн, которые, по оценкам ООН, срочно необходимы.

Как сообщили журналисты, на этой неделе Италия объявила о новой помощи в размере 10 млн евро, а Германия в среду, 23 октября, пообещала выделить дополнительно 60 млн евро для людей в Ливане.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Ливан предупредила, что страна на грани коллапса из-за боевых действий.

В Белом доме не надеются на быстрое возобновление переговоров о прекращении огня в Газе и Ливане.