У Туреччині кажуть, що встановили особи причетних до теракту біля оборонної компанії

Влада Туреччини заявила, що встановила особи терористів, які скоїли атаку на штаб-квартиру компанії Turkish Aerospace Industries в Кахраманказані, що приблизно за 28 км від Анкари.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, якого цитує Hürriyet.

За його словами, усі причетні до теракту виявилися членами Робітничої партії Курдистану.

"Стала відома особа чоловіка-терориста, нейтралізованого внаслідок віроломного теракту, здійсненого вчора в TAI. Його ідентифікували як Алі Орека під кодовим ім'ям "Роджер", члена терористичної організації РПК", – сказав міністр.

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Згодом Єрлікая повідомив, що була встановлена особа жінки, причетної до теракту.

"Особу жінки-терористки, нейтралізованої під час віроломного теракту на TAI, також розкрито. Її ідентифікували як Міне Севджин Алчичек, членкиню терористичної організації РПК", – зазначив він.

Нагадаємо, у середу, 23 жовтня, стався теракт біля штаб-квартири компанії Turkish Aerospace Industries в Кахраманказані, що приблизно за 28 км від Анкари.

ЗМІ раніше повідомили, що напад скоїли троє терористів. Глава МВС Туреччини Алі Єрлікая стверджував, що двох із них нейтралізували.

Ввечері повідомлялося, що внаслідок теракту загинуло п’ятеро людей.

Після теракту турецькі військово-повітряні сили вдарили по позиціях бойовиків Курдської робітничої партії в Іраку та Сирії.