В Турции говорят, что установили личности причастных к теракту возле оборонной компании

Власти Турции заявили, что установили личности террористов, совершивших атаку на штаб-квартиру компании Turkish Aerospace Industries в Кахраманказане, что примерно в 28 км от Анкары.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая, которого цитирует Hürriyet.

По его словам, все причастные к теракту оказались членами Рабочей партии Курдистана.

"Стала известна личность мужчины-террориста, нейтрализованного в результате вероломного теракта, совершенного вчера в TAI. Его идентифицировали как Али Орека под кодовым именем "Роджер", члена террористической организации РПК", – сказал министр.

Реклама:

Впоследствии Ерликая сообщил, что была установлена личность женщины, причастной к теракту.

"Личность женщины-террористки, нейтрализованной во время вероломного теракта на TAI, также раскрыта. Ее идентифицировали как Мине Севджин Алчичек, члена террористической организации РПК", – отметил он.

Напомним, в среду, 23 октября, произошел теракт возле штаб-квартиры компании Turkish Aerospace Industries в Кахраманказане, что примерно в 28 км от Анкары.

СМИ ранее сообщили, что нападение совершили трое террористов. Глава МВД Турции Али Ерликая утверждал, что двух из них нейтрализовали.

Вечером сообщалось, что в результате теракта погибли пять человек.

После теракта турецкие военно-воздушные силы ударили по позициям боевиков Курдской рабочей партии в Ираке и Сирии.