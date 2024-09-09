У Чехії під Прагою потяг зійшов з рейок через дерево на коліях, лінія стояла понад 5 годин

У Чехії потяг зійшов з рейок після наїзду на дерево, що впало на колії, рух на лінії довелося зупинити на п’ять годин.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вдосвіта 9 вересня в районі міста Кладно, що на північний захід від Праги. Пасажирський потяг наїхав на дерево на коліях та зійшов з рейок.

Фото: Адміністрація залізниці

Внаслідок інциденту ніхто з 10 пасажирів не постраждав, повідомив речник адміністрації залізниці Мартін Кавка.

Реклама:

З 04:40 рух на лінії зупинили на секції між станціями Кладно-Дубі і Брандишек, за цим маршрутом пустили автобуси на заміну поїздам. Початково очікували, що відновити нормальну її роботу вийде після 12 години, проте впоралися після 10:00.

Нагадаємо, на початку червня у чеському Пардубіце сталося лобове зіткнення пасажирського експреса RegioJet, що прямував з причіпними вагонами до Чопа, із вантажним потягом. Внаслідок цієї катастрофи загинули дві українки та дві жінки зі Словаччини.

Пізніше того ж місяця сім людей загинули внаслідок зіткнення автобуса і потяга на залізничному переїзді у Словаччині. У владі попередньо назвали причиною людську помилку.