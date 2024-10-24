На севере Норвегии сошел с рельсов поезд, есть погибший

В результате аварии поезда, следовавшего из города Тронгейм в Буде в северо-центральной части Норвегии, один человек погиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Инцидент произошел днем в четверг, 24 октября. По предварительной информации, поезд с 55 пассажирами на борту сошел с рельсов из-за обвала горной породы.

Фото: NTB

По последним данным, один человек в результате аварии на севере Норвегии погиб, еще четырех с ранениями различной степени тяжести отправили в больницы. Остальных людей эвакуировали.

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В результате аварии перекрыли участок железной дороги и прилегающую автомагистраль E6. Работы на ней, как ожидается, продлятся несколько дней.

В прошлом месяце сообщалось, что в Чехии поезд сошел с рельсов после наезда на дерево, которое упало на пути, движение на линии пришлось остановить на пять часов.

А в начале июня в чешском Пардубице произошло лобовое столкновение пассажирского экспресса RegioJet, следовавшего с прицепными вагонами в Чоп, с грузовым поездом. В результате этой катастрофы погибли две украинки и две женщины из Словакии.