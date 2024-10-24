Через відсутність угоди щодо Гібралтару мер сусіднього іспанського міста скликає протест

Мер іспанського міста Ла-Лінеа-де-ла-Консепсьйон, розташованого неподалік Гібралтару, Хуан Франко оголосив про акцію протесту через відсутність угоди між Великою Британією та Іспанією стосовно статусу цієї території після Brexit.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Times.

Франко назвав марш протесту на кордоні біля Гібралтару в п'ятницю, 25 жовтня "вимогою вжити виняткових заходів для міста і якнайшвидше укласти угоду про Brexit, зважаючи на невизначеність щодо неї".

Мер Ла-Лінеа заявив, що через відсутність угоди "тисячі сімей і підприємств" загрожують економічні збитки, й порівняв ситуацію з 1969 роком, коли іспанський режим диктатора Франко закрив кордони (повністю вони відкрились тільки у 1985-му).

Реклама:

Як відомо, Британія та Іспанія сперечаються за контроль над Гібралтаром відтоді, як Лондон отримав його за Утрехтським договором 1713 року.

Переговори про статус Гібралтару тривають уже чотири роки. Проблемні моменти стосуються насамперед регулювання перетину кордону, оскільки Британія більше не є членом ЄС.

Хоча на початку року сторони говорили про прогрес, нещодавно Мадрид зажадав, аби іспанська сторона взяла на себе контроль над аеропортом Гібралтару – крок, який у Лондоні вважають неприйнятним.

Конфлікт загострився 11 жовтня, коли іспанська поліція ненадовго відновила більш суворий прикордонний контроль, вимагаючи від гібралтарців штамп у паспорті для в'їзду до Іспанії (а не просто посвідчення особи).

Свобода пересування має важливе значення для Гібралтару, оскільки територія з населенням близько 34 тисяч людей залежить від близько 15 тисяч працівників, які щодня перетинають кордон з боку Іспанії.

Читайте також: Не лише острівна Британія: як Brexit вплинув на кордони в Європі.