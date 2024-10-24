Из-за отсутствия соглашения по Гибралтару мэр соседнего испанского города созывает протест

Мэр испанского города Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, расположенного неподалеку Гибралтара, Хуан Франко объявил об акции протеста из-за отсутствия соглашения между Великобританией и Испанией относительно статуса этой территории после Brexit.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Times.

Франко назвал марш протеста на границе возле Гибралтара в пятницу, 25 октября "требованием принять исключительные меры для города и как можно быстрее заключить соглашение о Brexit, учитывая неопределенность относительно нее".

Мэр Ла-Линеа заявил, что из-за отсутствия соглашения "тысячи семей и предприятий" угрожают экономические убытки, и сравнил ситуацию с 1969 годом, когда испанский режим диктатора Франко закрыл границы (полностью они открылись только в 1985-м).

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Как известно, Великобритания и Испания спорят за контроль над Гибралтаром с тех пор, как Лондон получил его по Утрехтскому договору 1713 года.

Переговоры о статусе Гибралтара продолжаются уже четыре года. Проблемные моменты касаются прежде всего регулирования пересечения границы, поскольку Британия больше не является членом ЕС.

Хотя в начале года стороны говорили о прогрессе, недавно Мадрид потребовал, чтобы испанская сторона взяла на себя контроль над аэропортом Гибралтара – шаг, который в Лондоне считают неприемлемым.

Конфликт обострился 11 октября, когда испанская полиция ненадолго возобновила более строгий пограничный контроль, требуя от гибралтарцев штамп в паспорте для въезда в Испанию (а не просто удостоверение личности).

Свобода передвижения имеет важное значение для Гибралтара, поскольку территория с населением около 34 тысяч человек зависит от около 15 тысяч работников, которые ежедневно пересекают границу со стороны Испании.

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