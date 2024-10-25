В Боснии несовершеннолетний напал на полицейский участок, один правоохранитель погиб

Вечером 24 октября подросток зарезал одного полицейского и ранил другого во время нападения на полицейский участок в северо-западном боснийском городе Босанска Крупа.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на ряд местных СМИ, передает "Европейская правда".

Как пишет агентство, нападение произошло после 22:00 в Босанской Крупе в четверг, 24 октября. Правоохранители арестовали парня.

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"Несовершеннолетний вошел в полицейский участок и ударил ножом двух полицейских. Один из них погиб, а другой находится в стабильном состоянии", – проинформировал министр внутренних дел БиГ Рамо Исак.

В то же время Исак не смог предоставить больше информации, поскольку нападавший несовершеннолетний.

Представитель местной полиции заявил, что уровень безопасности в маленьком городке на берегу реки Уна будет повышен.

Накануне 34-летнего гражданина Германии арестовали на Центральном вокзале Берлина по подозрению в содействии деятельности террористической организации "Исламское государство".

А ранее россиянину, который весной смертельно ранил ножом двух украинских военных в Германии, восстанавливавшихся после операций, предъявили обвинение в убийстве.