На півдні Норвегії близько 20 осіб відселили з домівок через каменепад

Через каменепад на півдні Норвегії близько 20 людей змушені тимчасово переселитися зі своїх домівок.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Сходження каменів зі схилу сталося у комуні Улленсванг, що у південно-західному регіоні Вестланд.

Люди прокинулись о пів на другу ночі від гучного гуркоту каміння. У поліцію зателефонував один з мешканців і повідомив, що каменепад зачепив двори і пошкодив водокачку, що обслуговує кілька домівок. Ніхто з людей не постраждав.

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Поліція Норвегії

Мешканців дев’яти будинків під схилом – 13 дорослих і шістьох дітей – вирішили тимчасово відселяти, їх початково розмістили в готелі сусіднього міста до прояснення обставин з подальшою безпекою.

За рекомендацією геологів перекрили також прилеглу дорогу і два тунелі, через які вона проходить. Вдень фахівці почнуть обстеження схилу за допомогою безпілотника, щоб оцінити, наскільки велика загроза нових обвалів.

Напередодні в іншому регіоні Норвегії через обвал гірської породи зійшов з рейок потяг, одна людина загинула. Дорога у місці аварії буде перекрита кілька днів.

Кілька років тому велетенський камінь зірвався зі стелі автомобільного тунелю і розтрощив автомобіль, водій дивом не постраждав.