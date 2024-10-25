На юге Норвегии около 20 человек отселили из домов из-за камнепада

Из-за камнепада на юге Норвегии около 20 человек вынуждены временно переселиться из своих домов.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Сход камней со склона произошел в коммуне Улленсванг, что в юго-западном регионе Вестланд.

Люди проснулись в половине второго ночи от громкого грохота камней. В полицию позвонил один из жителей и сообщил, что камнепад задел дворы и повредил водокачку, обслуживающую несколько домов. Никто из людей не пострадал.

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Полиция Норвегии

Жителей девяти домов под склоном – 13 взрослых и шестерых детей – решили временно отселять, их изначально разместили в отеле соседнего города до прояснения обстоятельств с дальнейшей безопасностью.

По рекомендации геологов перекрыли также близлежащую дорогу и два тоннеля, через которые она проходит. Днем специалисты начнут обследование склона с помощью беспилотника, чтобы оценить, насколько велика угроза новых обвалов.

Накануне в другом регионе Норвегии из-за обвала горной породы сошел с рельсов поезд, один человек погиб. Дорога в месте аварии будет перекрыта несколько дней.

Несколько лет назад огромный камень сорвался с потолка автомобильного тоннеля и разбил автомобиль, водитель чудом не пострадал.