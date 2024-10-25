Санду звернулась до виборців та інституцій: "Майбутнє країни під загрозою"

Президентка Молдови Мая Санду у зверненні 24 жовтня заявила, що майбутнє країни під загрозою і Молдова перебуває під "безпрецедентною атакою".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Санду у зверненні до громадян у четвер заявила, що у Молдові відбувається "безпрецедентна атака на свободу" і закликала державні відомства забезпечити чесність виборчого процесу у другому турі.

"Державні органи встановили і документально підтвердили банківські платежі для покупки голосів. Це дуже серйозно викривило результати виборів", – заявила Санду.

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Вона також поскаржилася на недоліки судової системи, яка "не змогла завершити справи про корупцію".

"Усі знають, і тільки вони не знають, що було у кульку, який Додон отримав від Плахотнюка. Тільки вони не знають, хто вкрав мільярд у громадян Молдови. Молдовське правосуддя не помітило, як Ілан Шор виграв вибори в Оргієві, в Гагаузії, в інших населених пунктах. Без куплених голосів результат був би іншим", – наголосила президентка.

Вона заявила, що у другому турі розраховує на "мобілізацію людей, які бачать, що країна в облозі, що нам підготували "троянського коня".

"Мене запитували, чи це не привід для невизнання виборів такими, що відбулися, та організації повторних. Але виборчий процес не можна припиняти тільки через одну значну причину… Закликаю державні органи забезпечити чесність виборчого процесу, опублікувати докази фальсифікацій і покарати винних у підкупі голосів. Якщо судова влада не прокинеться навіть зараз, майбутнє Молдови опиниться під загрозою на десятиліття", – наголосила Мая Санду.

Перед тим у четвер керівник Генерального інспекторату поліції опублікував нові деталі у справі про підкуп виборців партією-агентом Кремля.

Нагадаємо, після оприлюднення перших результатів голосування на президентських виборах і референдумі щодо вступу у ЄС Санду заявила про фальсифікації і підкуп виборців (детально про це – у статті Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу).

Другий тур президентських виборів у Молдові пройде 3 листопада. Найближчої неділі, 27 жовтня, відбудуться дебати Санду і Стояногло.

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