Санду обратилась к избирателям и институтам: "Будущее страны под угрозой"

Президент Молдовы Майя Санду в обращении 24 октября заявила, что будущее страны под угрозой и Молдова находится под "беспрецедентной атакой".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Санду в обращении к гражданам в четверг заявила, что в Молдове происходит "беспрецедентная атака на свободу" и призвала государственные ведомства обеспечить честность избирательного процесса во втором туре.

"Государственные органы установили и документально подтвердили банковские платежи для покупки голосов. Это очень серьезно исказило результаты выборов", – заявила Санду.

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Она также пожаловалась на недостатки судебной системы, которая "не смогла завершить дела о коррупции".

"Все знают, и только они не знают, что было в пакете, который Додон получил от Плахотнюка. Только они не знают, кто украл миллиард у граждан Молдовы. Молдовское правосудие не заметило, как Илан Шор выиграл выборы в Орхее, в Гагаузии, в других населенных пунктах. Без купленных голосов результат был бы другим", – подчеркнула президент.

Она заявила, что во втором туре рассчитывает на "мобилизацию людей, которые видят, что страна в осаде, что нам приготовили "троянского коня".

"Меня спрашивали, не повод ли это для непризнания выборов состоявшимися и организации повторных. Но избирательный процесс нельзя прекращать только из-за одной значительной причины... Призываю государственные органы обеспечить честность избирательного процесса, опубликовать доказательства фальсификаций и наказать виновных в подкупе голосов. Если судебная власть не проснется даже сейчас, будущее Молдовы окажется под угрозой на десятилетия", – подчеркнула Майя Санду.

Перед тем в четверг руководитель Генерального инспектората полиции опубликовал новые детали по делу о подкупе избирателей партией-агентом Кремля.

Напомним, после обнародования первых результатов голосования на президентских выборах и референдуме по вступлению в ЕС Санду заявила о фальсификациях и подкупе избирателей (подробно об этом – в статье Как "победа" Санду на выборах превратилась в катастрофу).

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября. В ближайшее воскресенье, 27 октября, состоятся дебаты Санду и Стояногло.

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