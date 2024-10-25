ЗМІ: У Німеччині стурбовані зростаючими загрозами наркотрафіку

В уряді Німеччини стурбовані зростаючими загрозами через діяльність мереж наркоторговців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили німецькі ЗМІ з посиланням на закритий документ, надісланий на запит парламентської фракції ХДС.

У документі висловлюють оцінку, що німецьким митникам варто готуватися до підвищених загроз у зв’язку з активністю наркоторговців, та вказують також на загрози через боротьбу між собою конкуруючих кланів. Мінфін згадує випадки під Кельном, де була серія випадків із підкиданням вибухівки у домівки та викраденням суперників.

Зазначають, що все більшою проблемою стають спроби нелегального ввезення кокаїну через німецькі порти.

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Ще у 2022 році слідчі митниці з Гамбурга й Бремена попередили про загрозу, що злочинці можуть спробувати відбити назад вилучені партії кокаїну. У листі, про який NDR і WDR писали влітку, митники скаржилися на те, що представники кримінальних угруповань можуть бути краще озброєні, ніж вони, та що варто подбати про серйознішу зброю та засоби захисту для митників, яким доручають перевезення вилучених наркотиків.

У відповіді уряду йдеться, що це питання вже обговорюється з директоратом митної служби, проте у митників поки немає "конкретних даних" про те, що наркоторговці готуються силою повертати вилучені наркотики.

Також готують додаткові спеціальні сканери для портових митників у Гамбурзі, що має покращити і прискорити перевірку контейнерів з вантажами на наявність наркотиків.

Наприкінці вересня співробітники мережі дисконтних супермаркетів у Німеччині виявили 95 кілограмів кокаїну, захованих у ящиках з бананами, а минулого тижня викрили наркобанду, яка займалась доставкою піци з кокаїном.

У Франції перехопили вантаж з 1200 кг канабісу, який заховали у матрацах.