У Фінляндії закликали ЄС більше інвестувати в оборону для стримування Росії

Очільниця Міністерства зовнішніх справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала європейські країни більше інвестувати в оборону для стримування загрози з боку Росії.

Про це повідомляє DW, передає "Європейська правда".

Валтонен акцентувала, що готова очікувати від очільника Кремля Владіміра Путіна всього.

"Нам час подорослішати. Путін – диктатор, який розуміє тільки силу", – вважає вона.

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На її думку, наразі головні мішені Росії у рамках гібридної війни із Заходом є Німеччина і Франція. Валтонен відзначила, що там Кремль робить головний акцент на поширення дезінформації для зниження рівня підтримки України серед місцевого населення.

Очільниця відомства також вважає, що у майбутньому країнам ЄС потрібно буде витрачати на оборону більше, ніж встановлено НАТО (2% від ВВП).

"Ніхто не бажає миру більше, ніж Україна. Але якщо хтось думає, що можна зупинити війну, припинивши постачання зброї, я можу сказати тільки одне: це не призведе до закінчення війни, це призведе до кінця України", – зазначила глава фінського МЗС.

Водночас, Валтонен утрималася від коментарів щодо рішення ФРН не постачати Україні далекобійну зброю для атак углиб території Росії, однак нагадала, що міжнародне право в рамках для самозахисту не забороняє завдавати ударів по військових цілях за межами власних кордонів.

Нагадаємо, європейські розвідувальні служби раніше попереджали про те, що Росія активізувала диверсійні операції.

Нещодавно Валтонен закликала Німеччину відмовитись від своїх ілюзій щодо Росії, а раніше попередила про небезпеку все більшої втоми західних держав від допомоги Україні.