Сійярто зрадів, що "ставленики Брюсселя" програли в Грузії

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, коментуючи результат парламентських виборів в Грузії, розсипався у компліментах на адресу партії влади "Грузинська мрія", а опозицію назвав "призначеною Брюсселем".

Відповідний пост він написав у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сійярто, на виборах 26 жовтня перемогла "не сила, запропонована Брюсселем і ліберальним "мейнстримом", а партія влади, яка "підтримує суверенітет, мир і сім'ю" і "ставить національні інтереси на перше місце".

"І ось, оскільки ліберали зазнали поразки, почалася атака: вибори були нечесними, в Грузії немає демократії тощо", – пише угорський міністр.

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Він додав, що Угорщина вітає "Грузинську мрію" з тим, що "вона завоювала і зберегла довіру грузинського народу".

"Готові розвивати співпрацю на засадах взаємної поваги та підтримувати процес європейської інтеграції", – додав очільник МЗС Угорщини.

Варто зазначити, що угорський прем'єр Віктор Орбан був одним з перших, хто привітав владу Грузії з перемогою на виборах, не чекаючи офіційних результатів. Напередодні стало відомо, що Орбан планує поїздку до Грузії.

Міжнародні спостерігачі звернули увагу на тиск і залякування виборців.

Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що їх "вкрала" "Грузинська мрія". Опозиціонери закликали до протестів.

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