Сийярто обрадовался, что "ставленники Брюсселя" проиграли в Грузии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто комментируя, результат парламентских выборов в Грузии, рассыпался в комплиментах в адрес партии власти "Грузинская мечта", а оппозицию назвал "назначенной Брюсселем".

Соответствующий пост он написал у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам Сийярто, на выборах 26 октября победила "не сила, предложенная Брюсселем и либеральным „мейнстримом", а партия власти, которая „поддерживает суверенитет, мир и семью" и „ставит национальные интересы на первое место".

"И вот, поскольку либералы потерпели поражение, началась атака: выборы были нечестными, в Грузии нет демократии и т.д.", – пишет венгерский министр.

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Он добавил, что Венгрия поздравляет "Грузинскую мечту" с тем, что "она завоевала и сохранила доверие грузинского народа".

"Готовы развивать сотрудничество на основе взаимного уважения и поддерживать процесс европейской интеграции", – добавил глава МИД Венгрии.

Стоит отметить, что венгерский премьер Виктор Орбан был одним из первых, кто поздравил власти Грузии с победой на выборах. Накануне стало известно, что Орбан планирует поездку в Грузию.

Международные наблюдатели обратили внимание на давление и запугивание избирателей.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что их "украла" "Грузинская мечта". Оппозиционеры призвали к протестам.

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