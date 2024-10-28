В ЕС ожидают финальный доклад международных наблюдателей для оценки выборов в Грузии

В ЕС ожидают от властей Грузии надлежащего расследования проблем, которые заметили во время парламентских выборов, и будут ориентироваться в своей оценке выборов на финальный доклад международных наблюдателей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала спикер Еврокомиссии Набила Массрали в ответ на серию вопросов журналистов относительно выборов в Грузии.

Спикер напомнила об уже обнародованном заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля и предварительном докладе международных наблюдателей. Она отметила, что ЕС ожидает от Центральной избирательной комиссии и других соответствующих органов расследования проблем, на которые указали наблюдатели.

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"ЕС ожидает финального доклада ОБСЕ и БДИПЧ и их рекомендаций. Также, согласно выводам Евросовета от 17 октября, призываем Грузию принять демократические комплексные последовательные реформы в соответствии с краеугольными принципами евроинтеграции.

Напоминаем, что любое законодательство, подрывающее фундаментальные права и свободы грузинских граждан и противоречащее ценностям и принципам, на которых основан ЕС должно быть отозвано", – отметила Набила Массрали.

Она напомнила, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и министры иностранных дел обсудят последствия грузинских выборов на следующих встречах, а также эта тема будет в повестке дня неформальной встречи Евросовета в Будапеште 8 ноября.

Ее спросили, признает ли ЕС результаты парламентских выборов в Грузии.

"Мы не можем предсказать финальный результат расследований, но будем пристально следить за этим процессом. Финальный доклад ОБСЕ и рекомендации сыграют ключевую роль в нашей оценке", – отметила Набила Массрали.

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