Посол Литвы: НАТО должно ответить не только заявлениями военным КНДР в Курской области

Постоянный представитель Литвы при НАТО Дейвидас Матулёнис считает, что Альянс должен ответить конкретными действиями на развертывание северокорейских войск в России.

Его цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Как известно, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил развертывание северокорейских войск для оказания помощи Москве на поле боя в Курской области.

Матульонис заявил, что пока нет подтверждения того, что войска КНДР находятся на территории Украины.

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"Пока нет подтверждения, что они находятся на украинской территории, но это действительно новая серьезная эскалация, на которую мы должны отреагировать адекватно. И не просто заявлением, а конкретными действиями", – сказал он.

Он подтвердил информацию о том, что в Курске может быть размещено от 10 до 12 тысяч северокорейских военных.

"Это реальная армия, и войска сейчас проходят дополнительную подготовку. Но давайте понимать, что это будет не так просто – интеграция, язык, управление и субординация. Вопрос в том, как они там будут работать. Ситуация серьезная, но стратегического баланса северокорейские войска принципиально не изменят", – акцентировал он.

Матульонис подчеркнул, что даже факт их присутствия "действительно вызывает беспокойство".

Отвечая на вопрос о том, каким может быть ответ, Матульонис отметил дальнейшую поддержку Украины.

"Мы надеемся, что за заявлением генерального секретаря должна последовать дальнейшая дискуссия относительно конкретных шагов, как продолжить и увеличить военную поддержку Украины, и, возможно, даже начать разговор в рамках НАТО о снятии географических ограничений на дальнобойные вооружения", – проинформировал он.

Также постоянный представитель Литвы при НАТО отметил вопрос санкций.

"Есть также вопрос санкций. И, что важно, углубление сотрудничества со странами Тихоокеанского региона – Японией, Австралией, Новой Зеландией, Южной Кореей – в сфере оборонной промышленности, что мы считаем очень важным", – добавил Матульонис.

Напомним, на прошлой неделе разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.

Позже информацию о нескольких тысячах северокорейских военных в России подтвердил Белый дом. На этом фоне Германия и Австрия вызвали северокорейских послов.

Президент США Джо Байден также отреагировал на сообщение об отправке Северной Кореей войск в Россию и заявил, что это "очень, очень опасно".