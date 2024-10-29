Чи матиме для України наслідки зміна уряду у Литві

У дружній нам Литві незабаром зміниться уряд, а керівна партія "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" піде в опозицію.

Другий тур парламентських виборів, що пройшов 27 жовтня, приніс історичну перемогу литовським соціал-демократам, лідерка яких Вілія Блінкявічюте має стати новим головою уряду. А для консерваторів нинішня поразка означає нові вибори – у відставку подав голова партії та міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Про те, хто формуватиме новий уряд Литви і чи матиме це вплив на підтримку України читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Вільнюс обирає крен вліво: чи вплине зміна влади у Литві на підтримку України. Далі – стислий її виклад.

Вже відразу після першого туру було зрозуміло, що саме соціал-демократи мають найбільше шансів стати головною партією майбутньої коаліції. Другий тур зробив цю тезу безальтернативною.

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З високою ймовірністю новим головою уряду стане лідерка соціал-демократів Вілія Блінкявічюте. Зокрема, її кандидатуру підтримує і президент країни Гітанас Науседа.

Вілія Блінкявічюте працювала в уряді Литви у 2000-2008 роках на посаді міністра соціального захисту та праці.

Результати її роботи на цій посаді є контроверсійними – вона добилася суттєвого збільшення соціальних виплат, проте саме це згодом було поставлено їй у провину, адже ці виплати суттєво посилили негативний вплив на литовську економіку під час фінансової кризи 2008 року.

А із 2009 року Блінкявічюте працювала депутатом Європейського парламенту, а тому попри посаду спочатку заступника голови партії, а згодом – лідерки соціал-демократів, була дещо відсторонена від внутрішньої політики.

Вже відомо, хто стане першим коаліційним партнером соціал-демократів. Ще відразу після першого туру відповідні переговори почали вести з партією "Союз демократів "В ім’я Литви". За результатами цих виборів ця нещодавно створена лівоцентристська політична сила отримала 14 мандатів.

За результатами другого туру лідер цієї партії Саулюс Скверняліс відвідав штаб соціал-демократів, де підтвердив домовленість про коаліцію. Як очікується, в новому Сеймі він отримає посаду спікера.

Втім, ці дві партії сумарно матимуть лише 66 мандатів, тоді як для більшості необхідно 71.

Альянс можуть створити із Ліберальним рухом (12 мандатів) – партією, що входить до нинішньої коаліції. Лідерка лібералів Вікторія Чміліте-Нільсен заявила про потенційну згоду на входження до такої коаліції.

Проблемою тут можуть бути ідеологічні розбіжності, адже соціал-демократи наполягатимуть на тому, що новий уряд має бути соціально спрямованим.

Натомість така коаліція матиме 78 мандатів, що зробить її дуже стійкою.

Очевидно, що від будь-якого уряду Литви не варто чекати суттєвої корекції зовнішнього курсу. Тож можна бути впевненим, що за уряду Блінкявічюте курс на підтримку України буде збережено.

Доказ цього – нещодавня заява Блінкявічюте, що новий уряд не буде зменшувати бюджетні витрати на оборону, навіть попри те, що вони складають дуже високий показник – 3,5% від ВВП.

Тим більше, що зовнішня політика у Литві традиційно вважається сферою повноважень не уряду, а президента.

Разом із тим соціал-демократи отримали свою перемогу насамперед завдяки звинуваченням чинної влади, що та забагато займається міжнародною політикою на шкоду своїм громадянам.

Це створює ризики, що новий уряд Литви не буде демонструвати такої лідерської позиції щодо підтримки Києва та покарання РФ, як це робили консерватори.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Вільнюс обирає крен вліво: чи вплине зміна влади у Литві на підтримку України.