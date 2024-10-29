Будет ли иметь последствия для Украины смена правительства в Литве

В дружественной нам Литве вскоре сменится правительство, а правящая партия "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" уйдет в оппозицию.

Второй тур парламентских выборов, прошедший 27 октября, принес историческую победу литовским социал-демократам, лидер которых Вилия Блинкявичюте должна стать новым главой правительства. А для консерваторов нынешнее поражение означает новые выборы – в отставку подал председатель партии и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

О том, кто будет формировать новое правительство Литвы и будет ли это иметь влияние на поддержку Украины читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Вильнюс выбирает крен влево: повлияет ли смена власти в Литве на поддержку Украины. Далее – краткое ее изложение.

Уже сразу после первого тура было понятно, что именно социал-демократы имеют больше всего шансов стать главной партией будущей коалиции. Второй тур сделал этот тезис безальтернативным.

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С высокой вероятностью новым главой правительства станет лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте. В частности, ее кандидатуру поддерживает и президент страны Гитанас Науседа.

Вилия Блинкявичюте работала в правительстве Литвы в 2000-2008 годах на должности министра социальной защиты и труда.

Результаты ее работы на этой должности являются контроверсионными – она добилась существенного увеличения социальных выплат, однако именно это впоследствии было поставлено ей в вину, ведь эти выплаты существенно усилили негативное влияние на литовскую экономику во время финансового кризиса 2008 года.

А с 2009 года Блинкявичюте работала депутатом Европейского парламента, а потому, несмотря на должность сначала заместителя председателя партии, а затем – лидера социал-демократов, была несколько отстранена от внутренней политики.

Уже известно, кто станет первым коалиционным партнером социал-демократов. Еще сразу после первого тура соответствующие переговоры начали вести с партией "Союз демократов „Во имя Литвы". По результатам этих выборов эта недавно созданная левоцентристская политическая сила получила 14 мандатов.

По результатам второго тура лидер этой партии Саулюс Сквернялис посетил штаб социал-демократов, где подтвердил договоренность о коалиции. Как ожидается, в новом Сейме он получит должность спикера.

Впрочем, эти две партии суммарно будут иметь только 66 мандатов, тогда как для большинства необходимо 71.

Альянс могут создать с Либеральным движением (12 мандатов) – партией, входящей в нынешнюю коалицию. Лидер либералов Виктория Чмилите-Нильсен заявила о потенциальном согласии на вхождение в такую коалицию.

Проблемой здесь могут быть идеологические разногласия, ведь социал-демократы будут настаивать на том, что новое правительство должно быть социально направленным.

Зато такая коалиция будет иметь 78 мандатов, что сделает ее очень устойчивой.

Очевидно, что от любого правительства Литвы не стоит ждать существенной коррекции внешнего курса. Поэтому можно быть уверенным, что при правительстве Блинкявичюте курс на поддержку Украины будет сохранен.

Доказательство этого – недавнее заявление Блинкявичюте, что новое правительство не будет уменьшать бюджетные расходы на оборону, даже несмотря на то, что они составляют очень высокий показатель – 3,5% от ВВП.

Тем более, что внешняя политика в Литве традиционно считается сферой полномочий не правительства, а президента.

Вместе с тем социал-демократы получили свою победу прежде всего благодаря обвинениям действующей власти, что та слишком много занимается международной политикой в ущерб своим гражданам.

Это создает риски, что новое правительство Литвы не будет демонстрировать такой лидерской позиции по поддержке Киева и наказанию РФ, как это делали консерваторы.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Вильнюс выбирает крен влево: повлияет ли смена власти в Литве на поддержку Украины.