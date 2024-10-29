У Чехії обмежили переміщення овець через спалах інфекції

Державне ветеринарне управління Чехії (SVS) розпорядилось оголосити на всій території країни охоронну зону через поширення інфекційного захворювання блутанг, відомого також як катаральна лихоманка овець.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

За інформацією SVS, 67 спалахів блутангу були зафіксовані в Карловарському, Усті-над-Лабемському, Пльзенському, Ліберецькому, Південно– і Центральночеському краях, а також у краю Височина. В осередках захворювання перебувають майже 9000 тварин.

"SVS рекомендує фермерам великої рогатої худоби та овець вакцинувати своїх тварин проти катаральної лихоманки овець для профілактики проти занесення хвороби в їхні господарства", – сказав представник SVS Збінєк Семерад.

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Розширення охоронної зони на всю територію Чехії також призвело до втрати країною статусу країни, вільної від катаральної лихоманки овець, в Європейському Союзі. Переміщення тварин до країн-членів ЄС буде регулюватися чинним європейським законодавством.

У самій Чехії будуть обмежені лише переміщення з осередків захворювання на основі правил, виданих компетентною регіональною ветеринарною адміністрацією, повідомили в Державному ветеринарному управлінні.

У разі порушення надзвичайних заходів фізична особа несе відповідальність у вигляді штрафу до 100 тисяч чеських крон, а юридична особа або фізична особа-підприємець – до 2 мільйонів чеських крон.

Блутанг – інфекційна хвороба овець, яка в меншості випадків також вражає кіз і велику рогату худобу, – повернулася в Чехію на початку вересня після 15 років перерви. Вона передається кровосисними комахами, зокрема, кліщами.

Хвороба проявляється лихоманкою, запаленням і набряком у ротовій порожнині, ніздрях, повіках і вухах, також можуть бути уражені копита. Зокрема, на слизовій оболонці ротової порожнини виникають кровотечі та виразки; у великої рогатої худоби зазвичай немає клінічних ознак. Хвороба не передається людині.

Улітку, нагадаємо, у Греції також запроваджували обмеження через спалах смертельного для овець і кіз захворювання під назвою peste des petits ruminants (чуми дрібних жуйних), також відомого як "козяча чума".