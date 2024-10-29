В Чехии ограничили перемещение овец из-за вспышки инфекции

Государственное ветеринарное управление Чехии (SVS) распорядилось объявить на всей территории страны охранную зону из-за распространения инфекционного заболевания блутанг, известного также как катаральная лихорадка овец.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

По информации SVS, 67 вспышек блутанга были зафиксированы в Карловарском, Усти-над-Лабемском, Пльзенском, Либерецком, Южно– и Центральночешском краях, а также в крае Высочина. В очагах заболевания находятся почти 9000 животных.

"SVS рекомендует фермерам крупного рогатого скота и овец вакцинировать своих животных против катаральной лихорадки овец для профилактики против занесения болезни в их хозяйства", – сказал представитель SVS Збинек Семерад.

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Расширение охранной зоны на всю территорию Чехии также привело к потере страной статуса страны, свободной от катаральной лихорадки овец, в Европейском Союзе. Перемещение животных в страны – члены ЕС будет регулироваться действующим европейским законодательством.

В самой Чехии будут ограничены только перемещения из очагов заболевания на основе правил, выданных компетентной региональной ветеринарной администрацией, сообщили в Государственном ветеринарном управлении.

В случае нарушения чрезвычайных мер физическое лицо несет ответственность в виде штрафа до 100 тысяч чешских крон, а юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель – до 2 миллионов чешских крон.

Блутанг – инфекционная болезнь овец, которая в меньшинстве случаев также поражает коз и крупный рогатый скот, – вернулась в Чехию в начале сентября после 15 лет перерыва. Она передается кровососущими насекомыми, в частности, клещами.

Болезнь проявляется лихорадкой, воспалением и отеком в ротовой полости, ноздрях, веках и ушах, также могут быть поражены копыта. В частности, на слизистой оболочке ротовой полости возникают кровотечения и язвы; у крупного рогатого скота обычно нет клинических признаков. Болезнь не передается человеку.

Летом, напомним, в Греции также вводили ограничения из-за вспышки смертельного для овец и коз заболевания под названием peste des petits ruminants (чумы мелких жвачных), также известного как "козья чума".