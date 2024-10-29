Жене премьера Испании инкриминируют новые обвинения, ее снова вызывают в суд

Испанский судья Хуан Карлос Пейнадо, который расследует профессиональную деятельность жены премьер-министра страны Бегоньи Гомес, снова вызвал ее в суд в рамках расследования новых фактов возможного злоупотребления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Согласно постановлению Пейнадо, Бегонья Гомес должна явиться в суд Пласа-де-Кастилья в Мадриде 18 ноября для дачи показаний по делу о торговле влиянием и коррупцией.

Судья инкриминировал жене испанского премьера два дополнительных обвинения – незаконное присвоение имущества и профессиональное вмешательство – после жалобы от ультраправой организации Hazte Oír о вероятном присвоении женой президента программного обеспечения Мадридского университета.

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Согласно статье 253 Уголовного кодекса Испании, незаконное присвоение наказывается тюремным заключением на срок от шести месяцев до восьми лет (или штрафом, если сумма присвоенного не превышает 400 евро).

Что касается преступления профессионального вмешательства, то Пейнадо утверждает, что Гомес могла не иметь достаточной квалификации для создания технологической платформы, о которой идет речь. Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, жену Санчеса обвиняют в торговле влиянием и коррупции во время работы в образовательном центре IE Africa Center. Утверждается, что она якобы поспособствовала получению правительственных субсидий нескольким компаниям, с которыми работала.

В июле Бегония Гомес уже приходила в суд в Мадриде на вызов судьи, но отказалась давать показания. После этого она подала жалобу на Пейнадо, обвинив его в превышении полномочий.

Больше об обвинениях и о том, как они вызвали политический кризис в Испании этим летом, читайте в архивном тексте "ЕвроПравды".