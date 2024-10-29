В партии Шольца готовы наладить отношения с "другом Путина" Шредером

Новый генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш выразил готовность к примирению с экс-канцлером Герхардом Шредером, который попал в опалу из-за связей с Владимиром Путиным после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Мирш сказал в интервью журналу Stern.

На вопрос о том, должен ли Шредер оставаться в рядах социал-демократов, генсек партии ответил утвердительно.

"Мы не должны мыслить черно-белыми категориями. Я могу отдать должное делу всей его жизни... даже если я имею принципиально другой взгляд на Путина и нападение на Украину", – добавил он.

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Мирш также заявил, что Шредер на посту канцлера Германии в 1998-2005 годах "многого достиг", вспомнив отказ от участия в войне в Ираке, реформу школьного образования и легализацию гражданских партнерств для однополых пар.

На замечание о связях Шредера с Россией генсек СДПГ отметил, что нынешний канцлер Германии Олаф Шольц готов говорить с Путиным, а "переговоры и сдерживание – это две стороны одной медали".

Герхард Шредер был канцлером с 1998 по 2005 год и лидером партии СДПГ с 1999 по 2004 год. После того как его отстранили от должности главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается другом Путина.

Среди прочего, Шредер встречался с Путиным в Москве через несколько недель после начала войны, а затем еще раз в июле 2022 года. Россия была заинтересована в прекращении войны, уверял он после каждой этой встречи.

На этом фоне в СДПГ несколько раз поднимали вопрос об исключении Шредера, но неудачно.

В прошлом году Шредера не пригласили на празднование 160-летия СДПГ, в частности, из-за его визита в российское посольство на празднование 9 мая.