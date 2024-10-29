Будущий еврокомиссар по обороне оценил перспективность ядерного сдерживания ЕС
Номинированный на пост комиссара Европейского Союза по вопросам обороны Андрюс Кубилюс считает, что в вопросах ядерного сдерживания Европе лучше не искать революционных решений.
Об этом он рассказал в интервью Укринформу, передает "Европейская правда".
Как отметил Кубилюс, страны ЕС могут думать о создании собственной системы ядерного сдерживания.
"Нам надо думать. Мы можем думать об этом и обсуждать все эти вопросы. Но, вероятно, надо учитывать краткосрочную и далеко идущую перспективу", – акцентировал он.
Он считает, что в краткосрочной перспективе эти усилия должны быть сосредоточены на повышении возможностей конвенционных вооруженных сил.
"Когда я говорю о краткосрочной перспективе, речь идет о конвенционных средствах сдерживания, об укреплении наших обычных сил, сухопутных войск, систем противовоздушной обороны и т.д.", – подчеркнул он.
В то же время, говоря о долгосрочной перспективе он акцентировал на необходимости рассмотреть все возможности и потребности.
"Очевидно, что это требует времени, и здесь мы не должны искать никаких революционных решений", – подчеркнул Кубилюс.
В сентябре глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.
После этого генсек НАТО Марк Рютте призвал не слушать ядерные угрозы России и акцентировал, что союзники сейчас не видят прямых рисков применения ядерного оружия.
А уже 29 октября глава Кремля Владимир Путин объявил о проведении тренировок сил ядерного сдерживания с практическими пусками крылатых и баллистических ракет.