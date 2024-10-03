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BBC отменила интервью Джонсона в прайм-тайм из-за ошибки журналистки

Новости — Четверг, 3 октября 2024, 12:24 — Кристина Бондарева

Британский вещатель BBC отменил интервью с Борисом Джонсоном в прайм-тайм после того, как ведущая случайно прислала бывшему премьер-министру заметки с подготовкой к этому разговору.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Джонсон должен был дать 30-минутное интервью в четверг на BBC One в рамках промотура своей книги мемуаров Unleashed ("Раскованный"), которая выходит 10 октября.

Однако интервьюер BBC Лаура Куэнсберг заявила в среду вечером, что интервью не состоится. Джонсон по ошибке получил ее заметки для подготовки к беседе.

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"Готовясь к завтрашнему интервью с Борисом Джонсоном, я по ошибке отправила ему наши брифинги в сообщении, предназначенном для моей команды", – написала журналистка в соцсети X (Twitter).

"Очевидно, это означает, что интервью не может состояться", – добавила она. 

"Это очень обидно, и нет смысла притворяться, что есть что-то другое, кроме смущения и разочарования, поскольку есть много важных вопросов, которые нужно задать", – добавила она.

Пресс-служба BBC News написала в Х, что эта ошибка сделала интервью невозможным, и что "и BBC, и команда Джонсона согласились, что это лучший способ двигаться дальше".

Новые мемуары Джонсона были частично опубликованы в Daily Mail с многочисленными разоблачениями, включая причину смерти покойной королевы Елизаветы II и убеждения Джонсона о планах рейда на завод в Нидерландах, где изготавливались вакцины против коронавируса.

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Великобритания
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