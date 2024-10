BBC отменила интервью Джонсона в прайм-тайм из-за ошибки журналистки

Британский вещатель BBC отменил интервью с Борисом Джонсоном в прайм-тайм после того, как ведущая случайно прислала бывшему премьер-министру заметки с подготовкой к этому разговору.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Джонсон должен был дать 30-минутное интервью в четверг на BBC One в рамках промотура своей книги мемуаров Unleashed ("Раскованный"), которая выходит 10 октября.

Однако интервьюер BBC Лаура Куэнсберг заявила в среду вечером, что интервью не состоится. Джонсон по ошибке получил ее заметки для подготовки к беседе.

"Готовясь к завтрашнему интервью с Борисом Джонсоном, я по ошибке отправила ему наши брифинги в сообщении, предназначенном для моей команды", – написала журналистка в соцсети X (Twitter).

"Очевидно, это означает, что интервью не может состояться", – добавила она.

While prepping to interview Boris Johnson tomorrow, by mistake I sent our briefing notes to him in a message meant for my team. That obviously means it’s not right for the interview to go ahead. It’s very frustrating, and there’s no point pretending it’s anything other than…