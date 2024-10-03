BBC отменила интервью Джонсона в прайм-тайм из-за ошибки журналистки

Британский вещатель BBC отменил интервью с Борисом Джонсоном в прайм-тайм после того, как ведущая случайно прислала бывшему премьер-министру заметки с подготовкой к этому разговору.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Джонсон должен был дать 30-минутное интервью в четверг на BBC One в рамках промотура своей книги мемуаров Unleashed ("Раскованный"), которая выходит 10 октября.

Однако интервьюер BBC Лаура Куэнсберг заявила в среду вечером, что интервью не состоится. Джонсон по ошибке получил ее заметки для подготовки к беседе.

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"Готовясь к завтрашнему интервью с Борисом Джонсоном, я по ошибке отправила ему наши брифинги в сообщении, предназначенном для моей команды", – написала журналистка в соцсети X (Twitter).

"Очевидно, это означает, что интервью не может состояться", – добавила она.

While prepping to interview Boris Johnson tomorrow, by mistake I sent our briefing notes to him in a message meant for my team. That obviously means it’s not right for the interview to go ahead. It’s very frustrating, and there’s no point pretending it’s anything other than… – Laura Kuenssberg (@bbclaurak) October 2, 2024

"Это очень обидно, и нет смысла притворяться, что есть что-то другое, кроме смущения и разочарования, поскольку есть много важных вопросов, которые нужно задать", – добавила она.

Пресс-служба BBC News написала в Х, что эта ошибка сделала интервью невозможным, и что "и BBC, и команда Джонсона согласились, что это лучший способ двигаться дальше".

Tomorrow’s interview with Boris Johnson won’t be going ahead. As Laura has explained, interview briefing notes meant for colleagues were inadvertently shared with him. This makes an interview tomorrow untenable. Under the circumstances, both the BBC and Mr Johnson’s team have… https://t.co/wW49KddRPL – BBC News Press Team (@BBCNewsPR) October 2, 2024

Новые мемуары Джонсона были частично опубликованы в Daily Mail с многочисленными разоблачениями, включая причину смерти покойной королевы Елизаветы II и убеждения Джонсона о планах рейда на завод в Нидерландах, где изготавливались вакцины против коронавируса.