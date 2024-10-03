В Австрии выясняют, кто стоит за серией "минирований" вокзалов

Австрийская полиция выясняет, кто стоит за серией фальшивых сообщений о взрывчатке на железнодорожных вокзалах, которые начали поступать на этой неделе.

Об этом сообщает Kurier, пишет "Европейская правда".

С 30 сентября в Австрии поступило уже шесть фальшивых сообщений о заминировании железнодорожных вокзалов. Их получили в городах Грац, Линц, Зальцбург, Клагенфурт, Санкт-Пельтен и Амстеттен.

Все случаи были однотипными: анонимные электронные письма поступали на официальную почту управления полиции соответствующего региона, с утверждением, что в здании вокзала заложена взрывчатка. Ни одна из угроз не подтвердилась.

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Во всех случаях правоохранители запускали полную процедуру проверки – с эвакуацией, установлением границ и поисковой операцией. На проверку сообщений потратили усилия сотен полицейских и саперов.

Правоохранители пытаются выяснить, кто стоит за этой кампанией.

Напомним, в прошлую пятницу фальшивое сообщение о "заминировании" получило посольство Украины в Вене, из-за чего вынуждено было приостанавливать работу.

Перед тем в сентябре от кампании фальшивых "минирований" пострадали сотни школ в Чехии.

Полиция Литвы также зарегистрировала ряд сообщений об электронных письмах на русском языке с угрозами взорвать учебные заведения.



