Франція засудила рішення Ізраїлю заборонити в’їзд генсеку ООН

Франція в четвер, 3 жовтня, засудила рішення Ізраїлю оголосити генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата після того, як він відмовився засудити іранську атаку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві французького Міністерства закордонних справ.

МЗС Франції заявило, що шкодує через "невиправдане, серйозне і контрпродуктивне рішення, ухвалене Ізраїлем", про оголошення генерального секретаря ООН персоною нон грата.

Там додали, що Париж висловлює "повну підтримку та довіру" до Гутерреша, додавши, що ООН відіграє "основоположну роль у забезпеченні стабільності в регіоні".

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"Франція підтверджує свою відданість Статуту Організації Об'єднаних Націй, міжнародному праву і важливості поваги до рішень Ради Безпеки в підтримці міжнародного миру і безпеки", – додало французьке МЗС.

У середу Ізраїль оголосив Гутерреша персоною нон грата, звинувативши його в нездатності конкретно засудити ракетну атаку Ірану на Ізраїль.

Ізраїль жорстко критикує ООН та його генерального секретаря, а відносини між ними ще більше погіршилися після нападів ХАМАС у жовтні 2023 року.