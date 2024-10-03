Франция осудила решение Израиля запретить въезд генсеку ООН

Франция в четверг, 3 октября, осудила решение Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата после того, как он отказался осудить иранскую атаку.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении французского Министерства иностранных дел.

МИД Франции заявил, что сожалеет из-за "неоправданного, серьезного и контрпродуктивного решения, принятого Израилем", об объявлении генерального секретаря ООН персоной нон грата.

Там добавили, что Париж выражает "полную поддержку и доверие" к Гутеррешу, добавив, что ООН играет "основополагающую роль в обеспечении стабильности в регионе".

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"Франция подтверждает свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций, международному праву и важности уважения к решениям Совета Безопасности в поддержании международного мира и безопасности", – добавил французский МИД.

В среду Израиль объявил Гутерреша персоной нон грата, обвинив его в неспособности конкретно осудить ракетную атаку Ирана на Израиль.

Израиль жестко критикует ООН и его генерального секретаря, а отношения между ними еще больше ухудшились после нападений ХАМАС в октябре 2023 года.