США схвалили продаж ракет AMRAAM Данії на суму $744 млн

Державний департамент США вирішив схвалити продаж уряду Данії ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM і пов'язаних із ними елементів логістики та підтримки програми на суму 744 мільйони доларів.

Про це йдеться в повідомленні Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону, інформує "Європейська правда".

Напередодні Агентство надало необхідні сертифікати, що повідомляють Конгрес про можливий продаж.

Уряд Данії подав запит на закупівлю до 203 ракет AMRAAM, а також супутнього обладнання.

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Постачання також включатиме запасні секції, допоміжне обладнання та запчастини, програмне забезпечення, послуги з логістики та ремонту озброєнь.

"Цей продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки країни-члена НАТО", – йдеться у повідомленні.

Данія вже має ракети AMRAAM і не матиме жодних труднощів з прийняттям цих засобів на озброєння, додали в Агентстві.

Раніше стало відомо, що Норвегія уклала угоду зі США про закупівлю нових ракет для протиповітряної оборони AIM-120C-8 AMRAAM загальною вартістю 4 мільярди норвезьких крон (майже 363 мільйони доларів).

На початку жовтня повідомляли, що США схвалили продаж Румунії радіолокаційних систем повітряного спостереження Sentinel.