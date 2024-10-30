У Польщі автомобіль зіткнувся з вантажівкою, двоє людей загинули

У Польщі у середу, 30 жовтня, внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули двоє людей, ще двоє – поранені.

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

Як повідомляється, аварія сталася у невеликому селищі Прондувка у Великопольському воєводстві.

Внаслідок ДТП загинули дві жінки віком 47 та 19 років, ще двоє людей зазнали поранень.

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Фото: Facebook

Фото: Facebook

10 жовтня у Польщі сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.

А напередодні у центрі столиці Норвегії Осло трамвай зійшов з рейок і в’їхав у приміщення магазину.