У Польщі автомобіль зіткнувся з вантажівкою, двоє людей загинули
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Новини — Середа, 30 жовтня 2024, 09:56 —
Новини — Середа, 30 жовтня 2024, 09:56 —
У Польщі у середу, 30 жовтня, внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули двоє людей, ще двоє – поранені.
Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".
Як повідомляється, аварія сталася у невеликому селищі Прондувка у Великопольському воєводстві.
Внаслідок ДТП загинули дві жінки віком 47 та 19 років, ще двоє людей зазнали поранень.
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10 жовтня у Польщі сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.
А напередодні у центрі столиці Норвегії Осло трамвай зійшов з рейок і в’їхав у приміщення магазину.
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