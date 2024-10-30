В Польше автомобиль столкнулся с грузовиком, два человека погибли
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Новости — Среда, 30 октября 2024, 09:56 —
Новости — Среда, 30 октября 2024, 09:56 —
В Польше в среду, 30 октября, в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека, еще двое – ранены.
Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".
Как сообщается, авария произошла в небольшом поселке Прондувка в Великопольском воеводстве.
В результате ДТП погибли две женщины в возрасте 47 и 19 лет, еще два человека получили ранения.
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