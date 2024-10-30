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В Польше автомобиль столкнулся с грузовиком, два человека погибли

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Новости — Среда, 30 октября 2024, 09:56 — Уляна Кричковская

В Польше в среду, 30 октября, в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека, еще двое – ранены.

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

Как сообщается, авария произошла в небольшом поселке Прондувка в Великопольском воеводстве.

В результате ДТП погибли две женщины в возрасте 47 и 19 лет, еще два человека получили ранения.

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Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook

10 октября в Польше произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Украины.

А накануне в центре столицы Норвегии Осло трамвай сошел с рельсов и въехал в помещение магазина.

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