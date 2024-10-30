В Испании в результате внезапных наводнений погиб по меньшей мере 51 человек

Более 50 человек погибли в результате внезапных наводнений, которые охватили восточную часть испанского региона Валенсия.

Об этом сообщило El Mundo со ссылкой на данные местных властей, передает "Европейская правда".

Как отметили местные власти, по меньшей мере 51 человек погиб в результате внезапных проливных дождей, которые затопили дороги и города.

🔴 Actualització | La situació al País Valencià segueix molt tensa



Durant la nit, les unitats terrestres han rescatat gairebé 200 persones, que es troben acollides als parcs de bombers de la capital valencianahttps://t.co/9pAv0keulh pic.twitter.com/8sMm1ByBlX Реклама: October 30, 2024

Карлос Мазон, глава региональной власти Валенсии, заявил на пресс-конференции, что некоторые люди остались изолированными в труднодоступных местах.

Аварийные службы призвали граждан воздержаться от любых поездок по дорогам и следить за дальнейшими сообщениями из официальных источников. К спасательным работам привлекли испанскую армию.

Испанское государственное метеорологическое агентство AEMET объявило красный уровень опасности в Валенсии, поскольку в некоторых районах, таких как Турис и Утьель, выпало 200 мм осадков.

Algo en lo que no cayó la mente pensante que ha demolido 256 presas en dos años.

Pásate por la Comunidad Valenciana y muérete de vergüenza.

#INUNDACION pic.twitter.com/UUHdRmloKF – Rosa Grau (@Rosadgrau) October 30, 2024

Ранее сообщалось, что в результате сильных дождей, которые вызвали наводнения в южной и восточной частях Испании, по меньшей мере семь человек считаются пропавшими без вести, были закрыты дороги и прекращено скоростное железнодорожное сообщение.

Ранее в этом месяце непогода накрыла Италию, Францию и Боснию.