Дуда: Польща боротиметься за участь України у всіх переговорах про її майбутнє

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна повинна бути присутньою в усіх переговорних форматах щодо свого майбутнього, і Польща має також боротися за це.

Про це він заявив у інтерв'ю Trwam, передає "Європейська правда".

Польський президент наголосив – неможливо, аби угоди щодо майбутнього України були укладені без неї.

"Немає можливості, щоб будь-які угоди щодо майбутнього України були укладені без України", – акцентував Дуда.

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Він нагадав, що Польща в цьому питанні опирається на власний складний історичний досвід, у тому числі пов'язаний з угодами про закінчення Другої світової війни.

"Якщо ми не будемо боротися за те, щоб Україна була за столом переговорів сьогодні, то, можливо, такі дії будуть мати місце й у майбутньому. Ми повинні боротися за те, щоб подібна практика більше ніколи не повторювалася", – констатував Дуда.

Нагадаємо, напередодні Дуда заявив, що наразі країна не в змозі передавати Україні таку кількість зброї, як робила це в минулому, а тому, на його думку, це могло вплинути на відносини між двома державами.

Нещодавно також писали, що Дуда заперечив можливість передачі Києву зброї, яку Варшава придбала в Південної Кореї.