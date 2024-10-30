Дуда: Польша будет бороться за участие Украины во всех переговорах о ее будущем

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина должна присутствовать во всех переговорных форматах относительно своего будущего, и Польша должна также бороться за это.

Об этом он заявил в интервью Trwam, передает "Европейская правда".

Польский президент подчеркнул: невозможно, чтобы соглашения о будущем Украины были заключены без нее.

"Нет возможности, чтобы любые соглашения относительно будущего Украины были заключены без Украины", – акцентировал Дуда.

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Он напомнил, что Польша в этом вопросе опирается на собственный сложный исторический опыт, в том числе связанный с соглашениями об окончании Второй мировой войны.

"Если мы не будем бороться за то, чтобы Украина была за столом переговоров сегодня, то, возможно, такие действия будут иметь место и в будущем. Мы должны бороться за то, чтобы подобная практика больше никогда не повторялась", – констатировал Дуда.

Напомним, накануне Дуда заявил, что сейчас страна не в состоянии передавать Украине такое количество оружия, как делала это в прошлом, а потому, по его мнению, это могло повлиять на отношения между двумя государствами.

Недавно также писали, что Дуда отрицал возможность передачи Киеву оружия, которое Варшава приобрела у Южной Кореи.